Еврокомиссар Эттингер исключил внесение изменений в новую сделку по Brexit

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер исключил внесение изменений в новое соглашение между ЕС и Великобританией по условиям выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag .

"Если соглашение, которое одобрили главы государств и правительств в четверг, будет отклонено Палатой общин [британского парламента], то я не вижу третьего решения, кроме этого соглашения и "жесткого" Brexit без сделки", - сказал Эттингер.

Еврокомиссар отметил, что не верит в то, что новые консультации и переговоры приведут к более выгодному результату. "Это наилучшая сделка для обеих сторон", - полагает он.

В четверг на саммите ЕС была утверждена договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и была установлена его дата - 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Переговорщики ЕС и Великобритании согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии и 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.