Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона в знак протеста против Brexit

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек принимают участие в марше против Brexit, который проходит в субботу в центре британской столицы. Участники собрались около Мраморной арки у Гайд-парка, после чего толпа отправилась по улице Парк-лейн в направлении британского парламента.

Площадь перед зданием Вестминстерского дворца, где в субботу законодатели обсуждают сделку с Евросоюзом по Brexit, станет пунктом конечного назначения демонстрантов. У стен парламента активисты намерены произнести речи против предстоящего "развода" королевства с Евросоюзом.

Организатором протестов выступает организация People's Vote, цель которой - добиться повторного референдума о членстве страны в ЕС. Она ранее заявляла о намерении вывести 19 октября на улицу более миллиона человек, как ей это уже удавалось в марте этого года. Пока, судя по всему, до этой отметки еще далеко, впрочем, на руку организаторам хорошая погода - в Лондоне не по-осеннему тепло, сухо и ярко светит солнце.

Позднее в субботу в Палате общин британского парламента должно пройти голосование по сделке с ЕС по Brexit, о достижении которой было объявлено 17 октября. Однако не исключено, что голосование или будет отложено, или не будет иметь юридической силы. Это произойдет, если перед голосованием депутаты примут поправку своего коллеги Оливера Летвина. Она предусматривает, что соглашение с ЕС не будет утверждено парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с ЕС, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклоняли проект предыдущего соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.