Таджикистан выступил за ускорение ратификации межправительственного соглашения с Россией

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным предложил российской стороне ускорить процесс ратификации межправительственного cоглашения в сфере трудовой миграции.

"Есть договоренности, которые не решены - это ускорение процесса ратификации cоглашения между правительствами Таджикистана и России об организованном наборе граждан Таджикистана", - сказал Зухуров. По его словам, при ратификации этого документа "многие вопросы снимаются", в частности, нелегального трудоустройства.

Особое внимание Зухуров уделил вопросу пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, граждан Таджикистана, которые легально работают на территории России. Спикер призвал российскую делегацию рассмотреть возможность обеспечения данной категории граждан пенсией, подчеркнув, что "в связи с отсутствием соответствующего двустороннего нормативно-правового акта назначение пенсий и пособий ныне является невозможным". Он пояснил, что по возвращении на родину трудовые мигранты не могут получить пенсии и там, так как они работали в другой стране, не имея возможности представить какие-либо записи или справки.

Зухуров выразил надежду, что "Таджикистан и Россия, учитывая меняющуюся обстановку, будут впредь поддерживать друг друга", подчеркнув стратегическое партнерство двух стран.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин находится в Таджикистане с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Перед встречей в парламенте Володин возложил цветы к памятнику Исмаила Сомони, основателя таджикской государственности. В рамках визита Володин встретился с преподавателями и студентами Российско-Таджикского (славянского) университета.