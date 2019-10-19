Вице-премьер Сербии: визит Медведева дает повод обсудить стратегические отношения

БЕЛГРАД, 19 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Визит в Сербию премьер-министра России Дмитрия Медведева предоставляет возможность обсудить стратегические отношения Москвы и Белграда. Об этом заявил ТАСС в субботу вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

"Визит премьера РФ Дмитрия Медведева всегда имеет исключительное значение. Это повод обсудить важнейшие политические вопросы наших стран, стратегические проекты, так как мы являемся стратегическими партнерами. Поговорить не только о поддержке, которую предоставляет Российская Федерация в сохранении территориальной целостности и сохранении Косова и Метохии в составе Сербии, но и о стратегическом развитии Сербии и наших отношениях в международном плане. Это также важно для нашего экономического сотрудничества, которое в последние годы значительно прогрессирует, это касается и роста экспорта в РФ, и совместных инфраструктурных проектов, и поиска общих партнеров для наших товаров на третьих рынках", - заявил министр.

По словам главы МВД, важное место в российско-сербских отношениях занимает сфера безопасности. "Это также важная тема в плане безопасности - как в области обороны, так и в области внутреннего порядка, чрезвычайных ситуаций. Мы активно сотрудничаем с Россией, помимо наших исторических и культурных связей, у нас есть отношения, гарантирующие большую безопасность наших граждан", - указал он.

Комментируя предстоящее 25 октября в Москве подписание Сербией соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Сербией, Стефанович выразил надежду на большее присутствие сербских товаров на российском рынке: "Цель всех в том, чтобы обеспечить больше денег для своих граждан. Мы хотим, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы наши товары были конкурентными и выходили на рынок РФ. Мы также надеемся на большую представленность наших производителей, которые, как мне кажется, имеют больший потенциал присутствия на российском рынке. Возможно, это также хороший шанс начать разговор между торгово-промышленными палатами, как это сделать конкретно".

Стефанович напомнил, что торговые отношения Сербии со странами Центрально-европейской организации свободной торговли (Central European Free Trade Agreement, CEFTA) составляют 85% от общего товарооборота, указав на необходимость искать возможности выхода на российский рынок.