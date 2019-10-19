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Министр обороны Сербии и замминистра обороны РФ обсудят совместное военное сотрудничество

БЕЛГРАД, 19 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министр обороны Сербии Александар Вулин обсудит с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым развитие военно-технического сотрудничества Москвы и Белграда. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в субботу корреспонденту ТАСС.

"Визит Медведева - это большая честь для нас, прибыл один из самых значимых людей Российской Федерации, а это в Сербии всегда много значит. Конечно, мы очень рады, что в делегации присутствует заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу Юнус-Бек Евкуров, с которым мы сможем поговорить о продолжении военно-технического сотрудничества. Через несколько дней мы встретимся с министром Шойгу в Пекине, у нас будет возможность обсудить это еще раз", - указал Вулин.

Министр обороны отметил, что отношения России и Сербии строятся не только на общем прошлом, но и на совместном будущем. "Визит премьер-министра России - это большая честь для нас, но это не только честь, - отметил министр. - Это не только следование прошлому, визит показывает наш путь в будущем. Мы с Российской Федерацией не размышляем о том, чтобы только делить общее прошлое, веру, происхождение - мы намерены делить и общее будущее. От визита премьера Медведева мы ожидаем развития наших экономических отношений".

В октябре 2018 года сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в качестве военно-технической помощи. В течение этого года Россия поставит Сербии 10 вертолетов - семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17. Кроме того, предполагалось, что Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2. Десять броневиков БРДМ-2 были доставлены в Сербию в июле воздушным путем.

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