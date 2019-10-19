СМИ: сирийские войска отбили атаку боевиков оппозиции на севере провинции Хасеке

ТАСС, 19 октября. Подразделения сирийской армии, размещенные в пограничных районах с Турцией, пресекли в субботу попытку боевиков вооруженной оппозиции просочиться в селение Эль-Ахрас в провинции Хасеке. Как сообщило агентство SANA, сирийские военнослужащие не позволили противнику захватить свои позиции, они отразили атаку боевиков и заставили их повернуть назад к границе.

Бой произошел к северо-западу от города Телль-Тамер, куда сирийские войска вошли 14 октября. Армейские подразделения были размещены в провинции Хасеке по соглашению с курдской автономной администрацией для отпора турецким войскам, которые вторглись на север Сирии для создания зоны безопасности. На стороне турецкой армии воюют формирования вооруженной оппозиции из Алеппо и Идлиба. По информации агентства, боевики сейчас перекрыли шоссе Телль-Тамер - Рас-эль-Айн и захватили два селения - Джан-Тамер и Шукрия.

SANA передает, что самолеты турецких ВВС совершают интенсивные полеты в небе над городом Рас-эль-Айн. Ранее из его окрестностей поступили сообщения об ожесточенных перестрелках. Представитель коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) обвинил турецкие войска в нарушении режима прекращения огня, который вступил в силу в пятницу после договоренности между США и Турцией о приостановке операции "Источник мира" на 120 часов. Пауза установлена для вывода курдских бойцов из Рас-эль-Айна и открытия гуманитарного коридора для выхода гражданского населения. Командование СДС обвиняет Анкару в несоблюдении условий перемирия.

В коммюнике сообщается, что турецкие войска за последние 36 часов нанесли не менее 40 ударов по пограничным районам Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд (на севере провинции Ракка).