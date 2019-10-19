Власти США выясняют, начало ли ФБР расследование против Трампа из-за предвзятого отношения

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Власти США пытаются установить, относились ли предвзято к американскому президенту Дональду Трампу сотрудники ФБР, которые сыграли ключевую роль в проведении расследования в отношении него. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

По словам ее источников, данные проверки проводит спецпрокурор Джон Дарем, расследующий обстоятельства начала американскими спецслужбами слежки за Трампом в ходе президентской избирательной кампании 2016 года в США. Он побеседовал уже примерно с 20 действующими и бывшими сотрудниками ФБР. Дарем и его подчиненные, по сведениям издания, рассчитывают выяснить, имелась ли "какая-либо предубежденность против Трампа" среди сотрудников ведомства.

Как следует из публикации, Дарему предстоит побеседовать со всеми сотрудниками ФБР, которые сыграли ключевую роль в начале расследования против Трампа. Спецпрокурор, в частности, намерен задать вопросы экс-директору ФБР Джеймсу Коми, бывшему исполняющему обязанности главы бюро Эндрю Маккейбу, а также их бывшему подчиненному Питеру Стржоку. Последний, как было установлено ранее, в 2016 году заявлял коллеге о намерении препятствовать избранию Трампа президентом, а впоследствии был уволен из ведомства.

Как отмечается в публикации, сотрудники Минюста США подтвердили, что Дарем в рамках данного расследования запрашивал информацию у граждан других государств. В их числе украинцы. Какую именно информацию он рассчитывал от них получить, не уточняется.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.