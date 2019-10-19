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Вучич заявил, что Сербия не смогла бы перевооружить свою армию без помощи России

Сербский лидер отметил, что Белград укрепляет армию "не против кого-то, а чтобы защитить свободу, страну, людей"

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Сербия не смогла бы переоснастить свои вооруженные силы без помощи и поддержки России. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич в ходе совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщил корреспондент ТАСС.

"На сегодняшнем параде мы показали часть арсенала. Особенно благодарен премьеру Медведеву, что он заметил огромную разницу нашей боеспособности сегодня по сравнению с тем, что было раньше, благодаря вашей помощи мы с нуля или с одного МиГ-29 дошли до уровня в 14 МиГов. Мы купили 19 новых вертолетов, а ни один не был куплен за последние 40 лет. Это показывает, насколько и с какой скоростью Сербия прогрессирует, но мы бы этого не смогли без вашей помощи и вашей поддержки, большое вам за это спасибо", - заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что Белград укрепляет армию "не против кого-то, а чтобы защитить свободу, страну, людей".

Фальсификация истории

Вучич также заявил, что Россия и Сербия вместе противостоят фальсификации истории.

"Большое спасибо, что вы сегодня находитесь в Белграде, для нас честь, что вы вместе с нами празднуете 75-летие освобождения Белграда от фашизма. Два наших народа понесли ужасные потери во Второй мировой войне, мы и сейчас представляем силу, которая борется против фальсификации истории, против другого толкования всего, что случилось. Ваш визит - доказательство того, что история не будет переиначена, и мы всегда будем выражать глубочайшее почтение русским и сербским героям", - заявил сербский лидер.

По словам Вучича, "сербы и русские имеют исключительные дружеские отношения". "После многих встреч с президентом Путиным и премьером Медведевым могу сказать, что, возможно, наши отношения на наивысшем уровне за последние десятилетия. Мы всегда можем рассчитывать на Россию в наших отношениях", - сказал он.

По словам Вучича товарооборот между двумя странами составил €3 млрд 60 млн в 2018 году. А за восемь месяцев текущего года эта цифра достигла €2 млрд 189 млн, что представляет собой устойчивый рост, отметил президент.

Теги
РоссияСербияВучич, Александар
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