Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приговор организаторам референдума в Каталонии

И.о. премьера Испании заявил, что насилие не сломит государство

Педро Санчес подчеркнул, что координация между всеми силами полиции в настоящее время является образцовой

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес заявил, что насилие никогда не сломит государство. Такое заявление он написал в субботу в Twitter, комментируя события в Каталонии.

"Агрессоры никогда не сломят государство, - отметил Санчес. - Координация между всеми силами полиции в эти дни в Каталонии является образцовой".

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек, десятки задержаны.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
Реклама на ТАСС
Brexit
Reuters: Макрон призвал Джонсона уточнить позицию по Brexit
Ранее Палата общин приняла поправку об отсрочке Brexit
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС