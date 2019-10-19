Президент Вучич по-русски поблагодарил Владимира Путина за поддержку

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку его страны. Благодарственные слова сербский лидер произнес на русском языке, выступая на торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда.

"Тогда, в 1944 году у нас была мощная поддержка России, в 1999 году было иначе. Я могу обидеть россиян этими словами, но я говорю искренне. Однако сегодня, и я искренне верю в это, мы можем во всем твердо опереться на Россию благодаря поддержке впликого друга нашей страны президента России Владмира Владимировича Путина", - заявил Вучич в четырехтысячом зале Сава-центра.

"Сербия - небольшая страна, но президент Путин всегда мог понять нас, услышать нашу позицию вне зависимости от собственных интересов. В этом проявилась величина президента Путина как личности и его искреннее дружеское отношение к сербскому народу. Большое спасибо президенту Путина за все, что он сделал", - сказал сербский лидер.

После этого он также поблагодарил премьера России Дмитрия Медведева за то, что он посетил Белград в эту знаменательную для него дату.