Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Вучич по-русски поблагодарил Владимира Путина за поддержку

Сербский лидер подчеркнул, что президент России всегда мог услышать позицию Белграда вне зависимости от собственных интересов

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку его страны. Благодарственные слова сербский лидер произнес на русском языке, выступая на торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда.

"Тогда, в 1944 году у нас была мощная поддержка России, в 1999 году было иначе. Я могу обидеть россиян этими словами, но я говорю искренне. Однако сегодня, и я искренне верю в это, мы можем во всем твердо опереться на Россию благодаря поддержке впликого друга нашей страны президента России Владмира Владимировича Путина", - заявил Вучич в четырехтысячом зале Сава-центра.

"Сербия - небольшая страна, но президент Путин всегда мог понять нас, услышать нашу позицию вне зависимости от собственных интересов. В этом проявилась величина президента Путина как личности и его искреннее дружеское отношение к сербскому народу. Большое спасибо президенту Путина за все, что он сделал", - сказал сербский лидер.

После этого он также поблагодарил премьера России Дмитрия Медведева за то, что он посетил Белград в эту знаменательную для него дату.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
Реклама на ТАСС
В Минобороны Турции заявили, что не препятствуют выводу курдских отрядов из Рас-эль-Айна
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС