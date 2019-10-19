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Либеральная партия Трюдо стала лидером предвыборной гонки за два дня до выборов

В настоящее время за либералов готовы проголосовать 32,6% избирателей

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо за два дня до парламентских выборов вышла на первую строчку в рейтинге популярности среди избирателей. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, по заказу которого компания Nanos Research проводила исследование общественного мнения.

В настоящее время за либералов готовы проголосовать 32,6% избирателей, тогда как оппозиционная Консервативная партия, лидировавшая в аналогичном рейтинге еще 17 октября, потеряла свои позиции. Консерваторам предпочтение сейчас отдают 30,3% избирателей. Два дня назад Либеральную партию поддерживали 31,5% респондентов, а Консервативную - 32,5%.

Третье место по-прежнему удерживает Новая демократическая партия - 18,4% (снижение на 0,5 п. п.), а четвертое место с 9,3% (рост 0,1 п. п.) занимает "Зеленая партия". Рейтинги еще двух популярных партий, участвующих в предвыборной гонке, на двоих составляют 9%.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. совершеннолетних канадцев.

Парламентские выборы в Канаде намечены на 21 октября. Лидер победившей партии станет премьер-министром страны.

Теги
Канада
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