Reuters: Джонсон подтвердил Туску, что отправит письмо об отсрочке Brexit

ТАСС, 19 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил председателю Евросовета Дональду Туску намерение отправить в субботу письмо с просьбой об отсрочке выхода Британии из состава Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

Ранее Туск в Twitter после разговора с Джонсоном сообщил, что ожидает от него письма об отсрочке Brexit.

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина и его сторонников, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовались возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.