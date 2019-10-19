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Президент США выразил солидарность с коллегой из Мексики в связи с событиями в Кульякане

Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил Дональда Трампа за уважение суверенитета Мексики и стремление сохранять политику добрососедства

МЕХИКО, 19 октября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом лидер латиноамериканской страны сообщил в субботу в своем Twitter.

"Мне позвонил президент Трамп, выражая свою солидарность в связи с событиями в Кульякане, - написал Лопес Обрадор. - Я поблагодарил его за уважение нашего суверенитета и стремление сохранять политику добрососедства, основанную на сотрудничестве для развития и благополучия наших народов". По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, высокие стороны также договорились принять меры для борьбы с контрабандой оружия из США в Мексику. "Мы получили очень позитивный ответ, и мы должны будем использовать ту же технологию, чтобы наркотики не попадали из Мексики в США", - приводит слова министра газета Milenio.

В четверг в городе Кульякан в штате Синалоа силовики поймали Овидио Гусмана Лопеса, одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Его задержание послужило причиной боев на городских улицах с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. Власти приказали отпустить Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать опасности местных жителей, Лопес Обрадор позднее заявил о поддержке этого решения.

Согласно подсчетам Министерства национальной обороны Мексики, за последние 10 лет на ее территорию контрабандным путем было привезено порядка 2 млн единиц огнестрельного оружия, в основном из США. В настоящее время семь из каждых 10 убийств в стране совершаются с использованием ввезенного из соседнего государства оружия.

По официальным данным, с января по август текущего года жертвами насилия в Мексике стали 23,7 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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