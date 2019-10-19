СМИ: Джонсон направил Туску второе письмо, в котором назвал отсрочку Brexit ошибкой

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил ЕС личное письмо, в котором заявил, что отсрочка Brexit будет ошибкой. Как сообщает телеканал Sky News, оно было направлено председателю Европейского совета Дональду Туску вместе с официальным письмом с просьбой отсрочить выход Великобритании из ЕС, которое Джонсон не стал подписывать.

Согласно так называемому закону Бенна, принятому британским парламентом в сентябре, Джонсон был обязан просить ЕС о новой отсрочке, если до 23:00 по лондонскому времени (01:00 мск) 19 октября Палата общин не утвердит проект соглашения о Brexit и при этом также не разрешит правительству осуществить Brexit без сделки. В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

До последнего момента оставалось неясным, намерен ли Джонсон подчиниться закону. Ранее он неоднократно заявлял, что не намерен просить ЕС о новой отсрочке, так как с его точки зрения она будет вредоносной. В субботу вечером в письме к британским депутатам Джонсон подчеркнул, что считает, что запрос об отсрочке направлен ЕС исключительно по инициативе британского парламента, хотя и от имени главы правительства.