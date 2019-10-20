В Пентагоне заявили, что прекращение огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Режим прекращения огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается, заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер журналистам, сопровождающим его в поездке на Ближний Восток.

"Я думаю, что в целом прекращение огня соблюдается, мы видим стабилизацию на линиях", - приводит его слова агентство Reuters. Эспер добавил, что наблюдатели также фиксируют случаи нарушений, но это, по его словам, "не удивляет".

США, указал глава Пентагона, поддерживают контакт с курдскими формированиями коалиции "Сил демократической Сирии" (СДС), которые сохраняют контроль над территориями, где в тюрьмах содержатся террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

17 октября США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

