Президент Индонезии официально вступил в должность

СИНГАПУР, 20 октября. /ТАСС/. Победивший на всеобщих выборах Джоко Видодо вступил в воскресенье в должность президента Индонезии. Инаугурация, прямую трансляция которой ведут местные телеканалы, проходит в здании Народного консультативного конгресса [высшего законодательного органа республики].

Церемония началась с исполнения национального гимна, после чего была объявлена минута молчания в память всех погибших в борьбе за независимость страны. Новый спикер Совета народных представителей, высшей палаты парламента, Бамбанг Соэсатио зачитал официальные итоги состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов, по результатам которых пара кандидатов Видодо - Мааруф Амин [вице-президент] одержала победу.

После этого Видодо, за спиной которого находился священнослужитель с Кораном, принял присягу. "Клянусь Аллахом, что приложу все усилия и самым справедливым образом буду исполнять обязанности президента Республики Индонезия, следовать конституции, выполнять все законы, а также полностью посвящу себя служению народу", - заявил Видодо. Практически аналогичный текст затем произнес и вице-президент.

В качестве почетных гостей в Джакарту прибыли лидеры Австралии, Брунея, Малайзии, Сингапура, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также делегации Вьетнама, Республики Корея, США, Японии. В отличие от прошлой церемонии инаугурации пять лет назад Видодо отменил все праздничные мероприятия, в том числе военный парад и красочные скачки на лошадях. Как пояснили представители его администрации, данное решение вызвано желанием избежать излишних трат из бюджета.

Усиленные меры безопасности

Свыше 31 тыс. военнослужащих и сотрудников полиции привлечены к обеспечению безопасности в столице, особые меры предприняты также в провинциях Центральная Ява и Восточная Ява, а также в Соло - родном городе президента.

Власти опасаются массовых выступлений студентов, которые начались в Джакарте и ряде других крупных городов в середине прошлого месяца. В частности, протестующие выступают против ряда законопроектов, в том числе об изменении антикоррупционного ведомства, а также внесения поправок в уголовный кодекс. Одновременно на востоке страны, в провинциях Папуа и Западное Папуа, на протяжении почти двух месяцев не стихали массовые беспорядки, участники которых призывали к отделению этих районов от Индонезии. В результате около 30 человек погибли, десятки получили ранения.

Кроме того, 10 октября было совершено покушение на министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто. В результате одного из самых дерзких нападений в истории современной Индонезии министр, который курирует в правительстве весь силовой блок, получил колотые ранения, был прооперирован и до сих пор находится в больнице.

Спецслужбы установили, что покушение совершил боевик местной террористической группировкой "Джамаа аншарут даулах", за последнюю неделю были арестованы 36 человек, которые связаны с нападавшим или же готовили новые теракты.

Уверенная победа на выборах

58-летний Видодо одержал убедительную победу над своим единственным соперником генералом запаса Прабово Субианто. По итогам выборов 17 апреля действующий президент набрал 55,5% голосов избирателей, оппозиционный кандидат - 44,5%. Хотя итоги голосования были озвучены еще 21 мая, Субианто, воспользовавшись своим правом, обратился в Конституционный суд с требованием пересмотреть результаты.

По его мнению, во время голосования и подсчета голосов были обнаружены массовые и систематические нарушения, нецелевое расходование государственного бюджета на предвыборную кампанию Видодо, давление на органы государственной власти, которые не смогли сохранить нейтралитет, а также ограничение свободы средств массовой информации. Однако высший судебный орган 27 июня вынес решение отклонить все иски оппозиции и подтвердил статус Видодо в качестве победителя выборов.