Эксперт Би-би-си назвал Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Россия стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, воспользовавшись бездействием стран Запада, а президент РФ Владимир Путин - самым влиятельным в регионе иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться. Такую позицию изложил в опубликованном в воскресенье в газете The Sunday Times материале редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.

"[Президент России Владимир] Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников - Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты", - пишет Боуэн.

"У Путина нет волшебного подхода к Ближнему Востоку, но он занял пространство, которое открылось после того, как США, Великобритания и Франция не стали пытаться предпринимать решительные действия в Сирии. Пока они мучительно думали, что им сделать, он [Путин] действовал", - говорится в статье.

"Путин может оказать влияние, потому что там нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов. Ближний Восток может ударить в спину, но этого пока не произошло. Когда-нибудь в будущем Россия окажется в первом ряду [претендентов] на заключение контрактов на восстановление лежащей в руинах страны (Сирии). Для Путина, возможно, это даже более важно теперь, когда Россия вернула себе могущество на Ближнем Востоке и с ней нельзя не считаться", - отмечает эксперт.

В связи с этим он полагает, что именно российский лидер на намеченной на 22 октября встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи может оказать решающее влияние на то, как завершится кризис, вызванный военной операцией Анкары на севере Сирии. "Путин, возможно, окажет большее влияние на то, как закончится кризис. Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как Соединенные Штаты уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед", - указывает Боуэн.