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Президент Чили ввел чрезвычайное положение еще в трех городах

Речь идет о городах Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в воскресенье ввел чрезвычайное положение в еще трех города и прилежащих коммунах - Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа - из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро, которые переросли в беспорядки. Соответствующие указы были опубликованы в официальном бюллетене республики.

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В коммунах были назначены ответственные за национальную оборону в регионе, которые могут привлекать военных для обеспечения порядка. Срок действия режима чрезвычайного положения - 15 дней. В случае необходимости он может быть продлен.

Ранее чрезвычайное положение было объявлено в столице страны, провинции Консепсьон и регионе Вальпараисо.

В Сантьяго в субботу был также введен комендантский час с 22:00 (04:00 мск) 19 октября до 07:00 (13:00 мск) 20 октября. Несмотря на запрет нахождения на улице, в городе было зарегистрировано несколько случаев мародерства. В одном из супермаркетов произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией Пиньера отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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