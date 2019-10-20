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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Манифестанты в Барселоне забрасывают мусорными пакетами баррикады

На акцию собрались уже несколько тысяч человек
Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

БАРСЕЛОНА /Испания/, 20 октября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии в ходе протестной акции в воскресенье набивают газетами мусорные пакеты и бросают к заграждениям, которые установили полицейские перед представительством правительства Испании в Барселоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На акцию собрались уже несколько тысяч человек, люди продолжают подходить.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости в 2017 году, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек, десятки задержаны.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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