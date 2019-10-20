НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории. Об этом заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер в интервью изданию "Коммерсантъ", которое было дано перед ее уходом с поста.

"Да, мы видели письмо с предложением ввести мораторий и обсудить верификационные меры, но у меня сразу возникли принципиальные вопросы. Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что [ракета] 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)? Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе в европейской части. С нашей точки [зрения] это лишено смысла", - сказала Готтемюллер.

По ее словам, все члены альянса убеждены, что дальность полета ракеты 9М729 превышает ограничения, установленные ДРСМД, а также что Россия уже развернула эти ракеты на своей территории.

При этом Готтемюллер не исключила полностью возможность диалога с Россией по ракетам средней и меньшей дальности. "Мы всегда выступаем за диалог, - заявила она. - Такой подход берет свое начало еще с конца 1960-х годов, когда вышел доклад [занимавшего тогда пост министра иностранных дел Бельгии Пьера] Армеля [о задачах НАТО] о двойственном подходе, включающем в себя диалог и сдерживание [по отношению к СССР]. Так что мы всегда открыты к диалогу".

Предложение моратория

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.

Готтемюллер занимала пост заместителя генерального секретаря НАТО с осени 2016 года, курируя отношения с Россией, и покинула свою должность 16 октября 2019 года. До этого она в качестве заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями.