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В НАТО не планируют увеличение состава представительства России при альянсе

Экс-заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер также рассказала, что пока нет сроков проведения новой встречи Совета Россия - НАТО

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. НАТО не планирует разрешать России увеличить численность своего представительства при альянсе. Об этом заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер в интервью изданию "Коммерсантъ", которое было дано перед ее уходом с поста.

"Меня этот вопрос забавит, поскольку когда мы спрашиваем своих российских собеседников, когда Москва пришлет в НАТО своего нового постпреда, то в ответ слышим, что тут ничего не происходит и нет смысла присылать посла, - сказала она. - А значит, какой смысл увеличивать размер делегации?"

Готтемюллер также сообщила, что пока нет сроков проведения новой встречи Совета Россия - НАТО. "Мы обсуждаем этот вопрос, но на данный момент мне нечего анонсировать", - отметила дипломат.

Весной 2018 года НАТО сократило состав представительства РФ при альянсе на 10 человек в рамках антироссийских мер, принятых рядом стран в связи с делом Скрипалей. На фоне ухудшения отношений между Москвой и НАТО Россия не назначает нового постоянного представителя после того, как в январе 2018 года занимавший этот пост Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ.

Контакты с ОДКБ

Североатлантический альянс считает достаточными прямые контакты с Россией и не видит смысла открывать новый канал диалога по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила Готтемюллер.

"У нас с Россией и так есть устоявшиеся каналы коммуникации, в том числе в рамках Совета Россия - НАТО, и мы не видим смысла создавать дополнительный канал на уровне организаций", - сказала она, отвечая на вопрос, откликнется ли альянс на предложения ОДКБ о диалоге.

По итогам заседания министров иностранных дел государств - членов ОДКБ 22 мая в Бишкеке было принято открытое обращение к главам МИД НАТО с призывом создать механизм регулярных консультаций между секретариатами организаций по региональной и европейской безопасности. ОДКБ также предложила наладить прямые контакты между генеральными секретарями двух организаций и диалог между Постоянным советом ОДКБ и Североатлантическим советом. В НАТО ответа на обращение не дали.

Готтемюллер занимала пост заместителя генерального секретаря НАТО с осени 2016 года, курируя отношения с Россией, и покинула свою должность 16 октября 2019 года. До этого она в качестве заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями.

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Россия
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