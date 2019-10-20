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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Многотысячная толпа протестующих переместилась к зданию полиции Испании в Барселоне

Демонстрация началась у представительства правительства Испании в каталонской столице

БАРСЕЛОНА /Испания/, 20 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в центре испанской Барселоны переместились к зданию управления национальной полиции. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к митингу присоединились тысячи человек.

Демонстрация началась несколько часов назад у представительства правительства Испании в каталонской столице. Сначала манифестанты набивали газетами мусорные пакеты, которые бросали к заграждениям, установленным полицейскими перед зданием представительства. Затем толпа сделала пятикилометровый крюк по Барселоне и пришла к управлению полиции, где проходила акция накануне. Пока стражи порядка не вмешиваются и перекрывают примыкающие улицы. Инцидентов в ходе демонстрации зафиксировано не было.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости в 2017 году, к тюремному заключению на срок до 13 лет. В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек, десятки задержаны.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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