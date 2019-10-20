Власти Гонконга осудили очередные массовые беспорядки в городе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 октября. /ТАСС/. Власти Гонконга решительно осудили в воскресенье очередные массовые беспорядки, участники которых совершали поджоги и акты вандализма. Об этом говорится в заявлении местного правительства.

"Несмотря на возражение полиции, представители общественности приняли участие в шествии в районе Чим Ша Цуй. Радикалы в масках снова использовали эту возможность для того, чтобы блокировать дороги и устроить дебош в различных кварталах Коулуна (материковая часть Гонконга), выбрав своей мишенью полицейские участки, правительственные объекты, станции метро, некоторые банки и магазины. Они устраивали поджоги зданий, кидая в них бутылки с зажигательной смесью", - отмечается в заявлении.

Представитель властей сообщил, что полиции удалось перехватить машину, в которой было изъято большое количество коктейлей Молотова, обнаружить и обезвредить предполагаемые взрывные устройства.

Правительство Специального административного района Гонконг "решительно осуждает действия мятежников, которые являются противозаконными, крайне безответственными и серьезно подрывают общественный порядок".

В воскресенье полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, резиновые пули и спецмашины с водяными пушками для разгона групп антикитайски настроенных радикальных демонстрантов, которые устраивали поджоги и погромы магазинов и банков, имеющих отношение к КНР. Вместе с тем правоохранительные органы принесли извинения за инцидент, в ходе которого грузовик с водометами случайно облил струей воды с синим красителем ворота крупнейшей в городе мечети.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками. Демонстранты, в частности, требуют демократизации избирательной системы в Гонконге и освобождения всех задержанных участников протестных акций.