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Метрополитен Сантьяго оценил ущерб от беспорядков в $200 млн

Повреждены 77 станций

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Участники акций протеста, сопровождающихся беспорядками, нанесли ущерб 77 из 136 станций метро чилийской столицы Сантьяго. Как сообщила в воскресенье пресс-служба метрополитена, общий ущерб оценивается в $200 млн.

"Из 136 станций сети метро были повреждены 77, из которых 20 подожгли", - говорится в сообщении. Еще 41 станции был "нанесен многочисленный ущерб". На остальных объектах зарегистрированы менее значительные повреждения. Кроме того, вандалы повредили шесть поездов. "По предварительной оценке, ущерб от беспорядков может достигать не менее $200 млн", - отметили в ведомстве.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице, в регионе Вальпараисо, коммунах Вальдивия, Антофагаста, Консепсьон, Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа. Президент Себастьян Пиньера также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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