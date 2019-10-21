Президент Боливии надеется на победу на выборах после подсчета голосов из сельских районов

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес считает, что после подсчета голосов избирателей из сельских районов он сможет победить в первом туре выборов главы государства. Об этом он заявил в воскресенье.

"Пока мы видим предварительные результаты. Мы уверены в голосах жителей сельской местности", - сказал он, выступая перед сторонниками и журналистами. Его речь транслировалась в Twitter. "Мы будем ждать окончательного подсчета голосов", - добавил он. По мнению Моралеса, он "выиграл четвертые выборы подряд".

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.