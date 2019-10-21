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Китай выступает против появления ракет средней дальности и альянсов в АТР

Сотрудничество в сфере безопасности в регионе должно быть открытым и инклюзивным, отметил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Китай протестует против попыток разместить ракеты средней дальности и создать военные альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом на открывшемся в понедельник Сяншаньском форуме по безопасности в китайской столице заявил министр обороны, член Госсовета КНР генерал Вэй Фэнхэ.

"Сотрудничество в сфере безопасности в АТР должно быть открытым и инклюзивным. Мы твердо выступаем против преследования стратегии эксклюзивной безопасности, а также попыток разместить ракеты средней дальности в АТР и создать военные альянсы против других стран, которые предпринимают отдельные государства, не входящие в этот регион", - указал он.

"Это может оказать только негативный эффект на безопасность в регионе и дестабилизировать его", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в июле в интервью журналистам телеканала Fox News не исключил возможности того, что Вашингтон после выхода из ДРСМД развернет новые ракеты средней дальности в Азии. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 13 августа сообщила, что Вашингтон обсуждает данную возможность со своими союзниками.

Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун, комментируя эти слова, заявил, что, в случае размещения ракет средней дальности США в АТР, Китай примет ответные меры. Дипломат также предостерег страны региона от предоставления своей территории для американского вооружения, особенно отметив при этом Австралию, Республику Корея и Японию.

О форуме

IX Сяншаньский форум по безопасности будет проходить в китайской столице с 20 по 22 октября. В этом году его девизом является "Поддержание международного порядка и строительство мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)". В нем принимают участие 23 министра безопасности и шесть начальников генеральных штабов, а также сотни экспертов и ученых из более 100 стран мира.

Организаторами Сяншаньского форума по безопасности являются Минобороны КНР, а также Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Первый подобный форум состоялся в 2006 году и затем проводился раз в два года. С 2015 года это международное мероприятие по обсуждению проблем в сфере безопасности проводится ежегодно.

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Китай
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