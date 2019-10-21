В Токио подтвердили арест японского профессора в Китае

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Японии подтвердило, что японский профессор Университета Хоккайдо был арестован ранее в Китае, ему оказывается необходимая поддержка. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"По данным японского посольства в Китае, 40-летний гражданин Японии был арестован в сентябре в Пекине. Причиной стало нарушение внутреннего законодательства страны. Ему оказывается вся необходимая поддержка, мы находимся в контакте с его семьей", - сказал он.

Как сообщало агентство Kyodo со ссылкой на источники, мужчина был взят под стражу в связи с обвинениями в шпионаже. Генсек кабмина Японии отказался от каких-либо комментариев на этот счет.

В 2015 и 2017 году в Китае были арестованы в общей сложности 11 граждан Японии по обвинению в шпионаже. Четверо из них к настоящему времени осуждены. В мае прошлого года в городе Чунцин на юго-западе Китая были также задержаны около 20 японцев за незаконную миссионерскую деятельность.