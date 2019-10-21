В США заявили, что выход из Договора по открытому небу будет ошибкой

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа допустит серьезную ошибку, если примет решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Такое мнение выразили в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal, Джордж Шульц, занимавший пост госсекретаря США в 1982-1989 годах, Уильям Перри, занимавший пост министра обороны США в 1994-1997 годах, и Сэм Нанн, занимавший кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 по 1997 годы.

"Международная безопасность - это не данность. В исторической перспективе мир между великими державами является редкостью. Это также огромное достижение. Подобно доверию мир и безопасность долго выстраиваются, но нужно лишь мгновение, чтобы их разрушить", - говорится в статье. Как отмечают ее авторы, "одним из столпов, поддерживающим в настоящее время международный мир и безопасность, является подписанный в 1992 году ДОН".

В публикации отмечается, что возможность совершать облеты территории стран, участвующих в ДОН, была "особенно полезна для США и их союзников для наблюдения за военной деятельностью России". "Даже в период напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном ДОН помогает сохранить определенную степень прозрачности и доверия", - говорится в статье.

"Это важное достижение в сфере дипломатии после холодной войны вскоре может быть уничтожено, если, как многие сообщают, некоторые официальные лица в администрации Трампа добьются желаемого, и США в одностороннем порядке выйдут из договора. Выход из него будет серьезной ошибкой. Это подорвет доверие между США и Россией и подвергнет опасности американских союзников", - подчеркивается в материале.

"С начала гонки ядерных вооружений между сверхдержавами лидеры в Москве и Вашингтоне пытались избежать полномасштабной войны. Им приходилось преодолевать обоюдное недоверие и вести переговоры, чтобы устанавливать рамки для соперничества в военной сфере, снижать напряженность и уменьшать угрозу неожиданного нападения", - отметили Шульц, Перри и Нанн.

Ущерб для безопасности

Авторы статьи напоминают, что США еще в 1950-х годах предлагали СССР заключить договоренности, позволяющие совершать облеты территории друг друга. Шульц, Перри и Нанн полагают, что в рамках ДОН Вашингтону удалось получить большой объем информации о России, а также "снизить неопределенность и обеспокоенность относительно неожиданного нападения".

В публикации констатируется, что "с любым договором возникают споры относительно его выполнения". "Текущие разногласия касаются территориальных и политических споров между Россией и некоторыми ее соседями. Однако эти проблемы можно решить путем профессиональной и прагматичной дипломатии, а не отказом от обязательств в рамках соглашения", - полагают Шульц, Перри и Нанн. Они рекомендовали Трампу "противостоять призывам выйти из соглашения", а также выступили за одобрение плана, который бы позволил усовершенствовать аппаратуру для наблюдений, установленную на американских самолетах.

Авторы публикации отметили, что выход из ДОН "нанесет ущерб безопасности США и их союзников". "США следует сохранить договор, в особенности в период роста напряженности в отношениях с Россией", - подчеркнули они.