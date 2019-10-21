Роберт Кеннеди - младший: в период Карибского кризиса в ЦРУ был "крот", которого не нашли

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 21 октября. /ТАСС/. Советская разведка смогла внедрить в ЦРУ США в предшествовавший Карибскому кризису период своего агента, вычислить которого американской стороне с тех пор так и не удалось. Об этом эпизоде эпохи холодной войны рассказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману племянник американского президента Джона Кеннеди и сын министра юстиции, генерального прокурора США Роберта Кеннеди, основного переговорщика с американской стороны во время Карибского кризиса, профессор Роберт Кеннеди - младший. Интервью также опубликовано в "Российской газете".

Беседа состоялась в доме Роберта Кеннеди - младшего в Лос-Анджелесе. Он дал интервью для документального фильма Михаила Гусмана "23 года и 14 дней из жизни Посла". 16 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося дипломата и общественного деятеля, посла СССР в США на протяжении почти четверти века Анатолия Добрынина. К этой юбилейной дате и выйдет фильм.

"До сих пор не знаем, кто это был"

"Говоря о советско-американских отношениях, следует сказать, что в ЦРУ действовал так называемый "крот" (внедренный агент - прим. ТАСС), которого так и не поймали, - отметил Роберт Кеннеди - младший. - Мы до сих пор не знаем, кто это был".

По свидетельству потомка Бобби Кеннеди, "крот" успешно работал, благодаря его деятельности своевременно пресекались попытки американских спецслужб обзавестись собственными агентами в высших эшелонах власти в СССР. "Но, как только ЦРУ засылало своих агентов в Кремль, их уничтожали по информации "крота". И в результате ЦРУ не было ничего известно о том, что происходит в Кремле", - заявил Роберт Кеннеди - младший.

В связи с этим он признал, что 35-й президент США Джон Кеннеди не получал в период Карибского кризиса, разразившегося в октябре 1962 года, никаких данных о планах первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева, поскольку американской разведке просто не удавалось добывать такие сведения.

"Мой дядя не знал ничего о планах Хрущева. Он спрашивал у ЦРУ: "Что за человек этот Хрущев? Что у него на уме? Что он собирается делать?" Но не мог получить никакой информации. Он еще никогда не общался с Хрущевым напрямую", - подчеркнул Роберт Кеннеди - младший.

Первая горячая линия

Кроме того, он напомнил, что примерно в это же время была создана первая горячая линия телефонной связи между лидерами Советского Союза и Соединенных Штатов. В США ее проложили в том числе в поместье клана Кеннеди на полуострове Кейп-Код (штат Массачусетс).

"После Берлинского кризиса впервые в истории между Белым домом и Кремлем была установлена прямая телефонная линия. И в доме моего брата на Кейп-Коде до сих пор остался телефонный провод этой линии, торчащий из стены. Когда я был маленьким, в президентской резиденции моего дяди на Кейп-Коде стоял "красный телефон", и, если он по нему звонил, то на другом конце провода ему отвечал Хрущев. Такая "горячая" линия им была нужна, чтобы говорить напрямую, потому что они знали, что не могут доверять своему окружению, военным, разведке и администрации: ни Хрущев, ни Кеннеди. У их окружения были совершенно другие цели и планы. И, совершенно очевидно, что в такой ситуации нашим лидерам было необходимо говорить друг с другом напрямую", - добавил Роберт Кеннеди - младший.