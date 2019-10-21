Суд Киева возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США в 2016 году

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в понедельник возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы в США в 2016 году.

"Сегодня было судебное заседание о возобновлении дела о незаконном вмешательстве сотрудников НАБУ во внутренние дела США, и оно закончилось решением судьи о возобновлении этого дела", - сообщил украинский телеканал NewsOne.

Истцом выступил депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он считает, что необходимость возобновления дела связана с тем, что проведенные ранее следственные действия оказались недостаточными.

"На Украине были традиционно хорошие отношения и с "демократами", и с "республиканцами". Действиями предыдущего руководства страна втянута в скандал и в незаконное участие в выборах президента США", - считает депутат.

Ответчики от НАБУ вновь не явились на заседание суда.

В январе 2019 года украинский политик, а ныне депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и парламентария Сергея Лещенко, которые распространяли информацию о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта. Последний в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб президента США Дональда Трампа. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Хилари Клинтон на президентских выборах 2016 года. По его мнению, цель была достигнута, так как Манафорт покинул пост руководителя избирательного штаба.