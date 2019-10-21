Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших в ходе беспорядков в Чили возросло до 11

Восемь из них погибли при пожаре в складских помещениях супермаркетов, разграбленных во время беспорядков

ТАСС, 21 октября. По меньшей мере 11 человек погибли в Чили в ходе беспорядков, продолжающихся в стране с конца прошлой недели. Об этом в понедельник сообщила мэр чилийской столицы Карла Рубилар, слова которой приводит телеканал CNN.

По данным властей Сантьяго, восемь человек погибли в воскресенье "при пожаре в складских помещениях супермаркетов, разграбленных во время беспорядков". Еще трое умерли в результате поджога магазина на окраине чилийской столицы в субботу.

Протесты, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после решения властей страны повысить стоимость проезда в метро на 3,7% - в среднем на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и ряд других городов страны.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице и ряде городов. Президент Чили Себастьян Пиньера также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
Реклама на ТАСС
Brexit
СМИ: спикер Палаты общин не разрешил Джонсону вновь поставить на голосование сделку с ЕС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС