Число погибших в ходе беспорядков в Чили возросло до 11

ТАСС, 21 октября. По меньшей мере 11 человек погибли в Чили в ходе беспорядков, продолжающихся в стране с конца прошлой недели. Об этом в понедельник сообщила мэр чилийской столицы Карла Рубилар, слова которой приводит телеканал CNN.

По данным властей Сантьяго, восемь человек погибли в воскресенье "при пожаре в складских помещениях супермаркетов, разграбленных во время беспорядков". Еще трое умерли в результате поджога магазина на окраине чилийской столицы в субботу.

Протесты, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после решения властей страны повысить стоимость проезда в метро на 3,7% - в среднем на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и ряд других городов страны.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице и ряде городов. Президент Чили Себастьян Пиньера также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.