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Вывод войск США из Сирии

Командир "Сил демократической Сирии" надеется, что США не выведут все свои войска

Мазлюм Кобани предупредил, что будут этнические чистки сирийских курдов, а ответственность за это будет нести американская администрация

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Кобани (Абди) продолжает надеяться на то, что США не выведут полностью свои войска с северо-востока Сирии и продолжат помогать защищать территории, освобожденные вместе с курдами. Об этом Кобани заявил в опубликованном в понедельник интервью газете The New York Times.

"Будут этнические чистки сирийских курдов, а ответственность за это будет нести американская администрация", - предупредил командующий СДС. "Америке нужно потрудиться над тем, чтобы восстановить доверие к себе союзников в борьбе с ИГ (террористической группировкой "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отметил Кобани. По его мнению, США следует "снизить ущерб, причиненный решением [об отводе войск с северо-востока Сирии] и сберечь зоны, освобожденные вместе [с курдами]".

Кобани акцентировал внимание на том, что он не давал согласие на "турецкую оккупацию" создаваемой Анкарой 30-километровой пограничной зоны безопасности. "Нужно провести красные линии: туркам нельзя совершать этнические чистки или демографические изменения путем установления постоянного контроля над районом", - пояснил командир СДС. "Мы не приемлем подобного", - подчеркнул он.

Кобани подтвердил, что его пригласили посетить Вашингтон, но отказался раскрыть, кто именно направил такое приглашение и в какие сроки. "Тема серьезная. Однако всему свое время", - добавил Кобани.

17 октября США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. В понедельник, как сообщило агентство Reuters, группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук. В тот же день Эспер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность оставить часть своего воинского контингента на севере Сирии для защиты региона, в том числе нефтяных месторождений, от группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
СШАСирияТурцияВывод войск США из СирииЭспер, Марк
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