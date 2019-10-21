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В Черном море начались международные учения НАТО Fall Storm 2019

Учения проводятся ВМС Румынии

БУХАРЕСТ, 21 октября. /ТАСС/. Девять военных кораблей Румынии и других стран, а также около 1000 военных моряков принимают участие в начавшихся в понедельник учениях НАТО Fall Storm 2019 в румынских территориальных и международных водах Черного моря. Об этом говорится в сообщении штаба ВМС Румынии.

В них задействованы все категории румынских вооруженных сил, а также береговая охрана и инспекторат по чрезвычайным ситуациям. ВМС Румынии представлены двумя корветами и двумя буксирами, ротой морской пехоты и отрядом водолазов. Также от румынских ВВС участвуют два самолета МиГ-21 Lancer, вертолет IAR-330 и военно-транспортный самолет Spartan C-27 J. От сухопутных войск участвуют два взвода пехотинцев, а от береговой охраны - патрульный катер.

"В основе сценария - элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статье Вашингтонского договора, а тактические рамки предполагают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил", - сообщили в штабе румынских ВМС.

Цель маневров, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группировка НАТО (Standing NATO Mine Counter-measures Group - SNMCMG-2), - повышение уровня взаимодействия, а также совершенствование планирования и командования совместными силами.

Международные учения Fall Storm 2019 (21-27 октября) запланированы, организованы и проводятся ВМС Румынии.

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