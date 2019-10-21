Макрон в разговоре с Путиным отметил важность продления режима прекращения огня в Сирии

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продления режима прекращения огня в Сирии и разрешения кризиса дипломатическими методами. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике администрации французского лидера.

"Президент республики Эмманюэль Макрон провел сегодня телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, - отметили в Елисейском дворце. - Накануне встречи президента Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи разговор (Макрона и Путина - прим. ТАСС) в основном касался ситуации на северо-востоке Сирии. Президент республики подчеркнул важность продления действующего режима прекращения огня, а также разрешения кризиса дипломатическими методами".

Как добавили в Елисейском дворце,"президенты вернулись к обсуждению подготовки к будущему саммиту в "нормандском формате". "Этот вопрос рассмотрен в свете решений трехсторонней контактной группы по реализации минских соглашений", - отметила администрация французского лидера.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отмечал важность взаимодействия с Россией в урегулировании ситуации на северо-востоке Сирии. По его словам, "необходимо вести переговоры с Путиным, потому что у России общие интересы с Францией в этой [северо-восточной части] Сирии".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

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