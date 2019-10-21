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Кризис в Сирии
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Министр обороны ФРГ заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии

Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что согласовала предложение с канцлером Ангелой Меркель

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создать международную зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Об этом она заявила в понедельник агентству DPA.

Крамп-Карренбауэр отметила, что согласовала свое предложение с канцлером Ангелой Меркель и представит его западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24-25 октября. "Вопрос, как может выглядеть это решение, заключается в создании контролируемой международным сообществом зоны безопасности при привлечении Турции и России с целью деэскалации ситуации, с целью продолжения борьбы против террора [запрещенной в РФ террористической организации] "Исламского государства", с целью обеспечения возможности реального продолжения только что начавшегося конституционного процесса [в Сирии]"- сказала она.

По ее мнению, ситуация в Сирии наносит ущерб интересам Германии и Европы в сфере безопасности. В этой связи "исходящие от Германии импульс и политическая инициатива" в НАТО "имеют смысл", полагает министр. Крамп-Карренбауэр также отметила, что в случае согласия со стороны партнеров решение о возможном участии бундесвера в усилиях по созданию такой зоны безопасности должен принимать парламент страны.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

В новость были внесены изменения (20:28 мск) - добавлены подробности.

Теги
Меркель, АнгелаСирияТурцияГерманияРоссияКризис в СирииКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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