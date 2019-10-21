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Приговор организаторам референдума в Каталонии

В центре Барселоны началась акция протеста с воздушными шарами

Как сообщает El Pais, собравшиеся требуют отставки главы ведомства Каталонии Микеля Буча

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Новая акция протеста началась в понедельник вечером в центре испанской Барселоны. Организатором митинга являются так называемые комитеты в защиту республики, которые поддерживают независимость Каталонии.

Как передает газета El Pais, манифестанты собрались у здания департамента внутренних дел при правительстве региона. Сотни человек требуют отставки главы ведомства автономии Микеля Буча.

Многие участники акции принесли с собой воздушные шары, часть из которых, по задумке организаторов, наполнена краской. Собравшиеся хотят "окрасить" таким образом здание департамента. Пока инцидентов в ходе митинга зафиксировано не было.

С 14 октября в Каталонии проходили демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Манифестации начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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