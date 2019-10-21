СМИ: власти Мексики увеличивают воинский контингент в Кульякане после боев с наркокартелем

МЕХИКО, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Мексики продолжает наращивать группировку военнослужащих в Кульякане, столице штата Синалоа, где 17 октября произошли уличные бои с членами наркокартеля. Как сообщил в понедельник телеканал Televisa, в город прибыли 198 десантников.

Бойцы элитного подразделения специализируются на проведении операций против организованной преступности. Они обучены боевым действиям в городских условиях и владеют различными видами стрелкового оружия и легкого вооружения. Вместе с 230 спецназовцами, переброшенными в Кульякан 19 октября, десантники будут задействованы в мероприятиях по обеспечению безопасности населения.

Мексиканские силовики 17 октября поймали в Кульякане Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. После его задержания в городе начались бои между военными и членами наркокартеля. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать опасности местных жителей.