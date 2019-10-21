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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп пригрозил Турции пошлинами и санкциями в случае ее "неприемлемого поведения"

Президент США несколько дней назад уже подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник Турции пошлинами и санкциями в случае "неприемлемого поведения" с ее стороны.

"Если Турция будет вести себя ненадлежащим образом, не думаю, что они будут, но у нас есть сила, о наличии которой никто не знал, - это санкции, это пошлины <...> Мы введем пошлины, мы введем санкции", - сказал американский лидер журналистам во время заседания своего кабинета, которое состоялось в Белом доме

14 октября Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Этим документом он поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране.

17 октября в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Делегацию США на них возглавлял вице-президент США Майкл Пенс. В ходе встречи стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий - Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

По итогам переговоров Пенс также заявил, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии.

Теги
СШАТурцияТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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