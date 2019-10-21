Зеленский пригласил инвесторов на форум в Мариуполе и пообещал им равные правила игры

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к иностранным инвесторам с приглашением на инвестиционный форум по восстановление Донбасса, который состоится 29 октября в Мариуполе Донецкой области. Запись обращения президента опубликована в понедельник на официальной странице форума в Facebook.

"Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, и мы их нашли, и 29-го [октября] мы презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе. Почему там? Мы хотим начать новую историю именно с такого города - перспективного и способного к изменениям", - сказал он. Зеленский подчеркнул, что с момента его приглашения инвесторов на Украину, парламент одобрил законы о приватизации и концессии. "И это только начало, - продолжил он. - На Украине обязательно появится то, чего не было никогда - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех".

Зеленский неоднократно заявлял, что среди его ключевых целей на посту президента является достижение мира в Донбасса и восстановление инфраструктуры региона, разрушенной в ходе конфликта.

В июне этого года глава государства анонсировал проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе. Позже стало известно, что форум под названием RE:think. Invest in Ukraine будет проведен 29 октября. По данным пресс-секретаря президента Юлии Мендель, в форуме примет участие более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. В целом, уточнила она, уже заявлено участие свыше 350 человек, среди которых представители правительства, местной власти, инвесторы, представители посольств и бизнеса.