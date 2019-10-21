Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий с его стороны.

"Я пытаюсь выходить из войн, но также нам, возможно, придется вступать в войны <...> Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран сделает что-то, по нему будет нанесен удар, который по ним еще никогда не наносили", - сказал Трамп журналистам во время заседания своего кабинета в Белом доме.

Последний виток напряженности в отношениях между США и Ираном связан с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

США и Саудовская Аравия обвинили Иран в причастности к совершению атак. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.