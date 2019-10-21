СМИ: канцелярия президента Ливана опровергла слухи об ухудшении его здоровья

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Канцелярия президента Ливана Мишеля Ауна выступила в понедельник с заявлением, в котором опровергла слухи об ухудшении самочувствия главы государства.

"Это ложные сведения, которые не соответствуют действительности", - говорится в официальном сообщении, переданном телеканалом Al-Manar. В нем указывается, что "эти измышления распространяется с целью вызвать смятение у граждан в ответственный момент, который переживает страна".

Генерал Аун в понедельник председательствовал на заседании коалиционного кабинета, которое проходило в президентском дворце Баабда и было посвящено обсуждению антикризисной программы, разработанной премьер-министром Саадом Харири в ответ на массовые протесты, охватившие Бейрут и другие города Ливана. Он поддержал предложение о снятии секретности с банковских счетов "всех, кто занимает сейчас и занимал в прошлом министерские должности".

84-летний генерал был избран президентом 31 октября 2016 года, его приход к власти позволил преодолеть политический вакуум в Ливане и открыл путь созданию коалиционного правительства во главе с Саадом Харири.