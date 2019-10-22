Минобороны Бразилии увеличит в 4 раза число лиц, ликвидирующих загрязнение пляжей нефтью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 октября. /ТАСС/. Около 5 тыс. военнослужащих сухопутных войск Бразилии будут дополнительно привлечены к ликвидации последствий загрязнения пляжей северо-восточного региона страны нефтью. Соответствующее решение было принято в понедельник по результатам межведомственного совещания с участием и.о. главы государства, вице-президента Антониу Гамилтона Моурау.

Как уточняется в публикации на сайте Минобороны южноамериканской республики, военнослужащие 10-й мотострелковой бригады, расквартированной в Ресифи - столице северо-восточного штата Пернамбуку, усилят занятый поиском и удалением нефти с побережья контингент ВМС и ВВС в составе 1,5 тыс. человек. Помимо военных, в этой работе участвуют сотрудники Бразильского института по защите окружающей среды (БИЗОС), Института по сохранению биоразнообразия, Национального управления гражданской обороны, государственной нефтегазовой компании Petrobras, представители региональных и местных администраций, а также волонтеры, общими усилиями которых с пляжей удалено порядка 700 т нефти и загрязненного ею песка.

По данным БИЗОС, с начала сентября почти 190 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны, в водах которых обитают морские черепахи и ламантины, оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,2 тыс. км.

По мнению специалистов, данная проблема в случае невозможности ее устранения в ближайшее время может нанести существенный урон местному турбизнесу в начинающийся в декабре период традиционно повышенного спроса у отдыхающих. Что касается экологического ущерба, то уже сейчас биологи бьют тревогу в связи с угрозой загрязнения и последующей гибели коралловых рифов северо-восточного побережья страны и попаданием нефти в устья рек.

Установлением источника загрязнения занимаются ВМС Бразилии. По результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты Petrobras и ученые Федерального университета штата Баия пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской Республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему.