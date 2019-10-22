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Американский эсминец Donald Cook проследил за "активностью" России в Заполярье

Операция была проведена еще 16 октября

ТАСС, 22 октября. Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием Donald Cook провел так называемый мониторинг морской активности России в Заполярье. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Шестого флота ВМС США.

Отмечается, что данная операция была проведена еще 16 октября, однако стало известно о ней только сейчас. Присутствие эсминца в Заполярье, указывается в заявлении, "подтверждает приверженность Соединенных Штатов обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также демонстрирует способность ВМС [США] в кратчайшие сроки осуществлять передислокацию в различных условиях окружающей среды".

Выступая 1 марта 2018 года с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет "ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока". По словам главы государства, перед Россией стоит задача сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией и увеличить к 2025 году грузопоток на ней в 10 раз - до 80 млн т в год.

В мае 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в финском городе Рованиеми на заседании Арктического совета министерского уровня заявил, что Вашингтон считает Северный морской путь международными водами и обеспокоен действиями Москвы в отношении этого транспортного коридора. Кроме того, он утверждал, что требования РФ к иностранным судам запрашивать разрешение на прохождение по российскому участку арктической артерии являются незаконными. Помпео назвал укрепление Россией своих северных границ "моделью агрессивного поведения".

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