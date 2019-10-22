Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол США сообщил, что Трамп крайне обеспокоен вопросом стабильности Мексики

По словам Кристофера Ландау, США хотят, чтобы обстановка в соседней стране нормализовалась

МЕХИКО, 22 октября. /ТАСС/. Сохранение стабильности в Мексике после всплеска насилия в Кульякане, столице штате Синалоа, очень беспокоит президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил в понедельник на деловом форуме в Канкуне Кристофер Ландау, глава дипломатического представительства этого государства в латиноамериканской стране.

"В субботу (19 октября - прим. ТАСС) президент Трамп хотел подчеркнуть свою поддержку Мексики, и я тоже очень долго разговаривал с президентом в пятницу после всего, что случилось в Кульякане, ведь он очень обеспокоен вопросом стабильности Мексики", - цитирует посла на своем сайте газета Milenio. По словам Ландау, США хотят, чтобы соседняя страна была стабильной и процветающей.

Мексиканские силовики 17 октября поймали в Кульякане Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. После его задержания в городе начались бои между военными и членами преступного сообщества. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Трамп в ходе телефонных переговоров с ним в минувшую субботу "выразил солидарность" в связи с событиями в Кульякане. Как сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, стороны также договорились принять меры для борьбы с контрабандой оружия из США в латиноамериканскую страну.

Мексика входит в число главных торговых партнеров США. С января по июль текущего года объем товарооборота между двумя странами превысил $360 млрд.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Генштаб Ирана: Тегеран и Москва смогут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель начальника штаба Мехди Раббани отметил, что между странами сложились хорошие отношения в военной сфере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС