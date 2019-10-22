КНДР заинтересована в регулярных контактах с Россией по линии парламентов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Пхеньян заинтересован в регулярном диалоге с Москвой по линии законодательных властей. Об этом во вторник заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Мы считаем, что наши парламенты должны стараться сохранить атмосферу сотрудничества и дружбы. Для этого представляется необходимым поставить на регулярную основу делегационные обмены и визиты на различных уровнях между нашими парламентами. Мы хотим укрепить наше взаимодействие и взаимоподдержку на международных парламентских площадках", - сказал он.

Политик также отметил, что его страна заинтересована в активизации работы межправительственной комиссии РФ и КНДР. "Мы бы также хотели придать новый импульс деятельности российско-корейской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая играет важную роль в развитии двусторонних экономических связей, чтобы наши законодательные органы создавали юридические основания и правовой фундамент для выведения на более высокий уровень наших торгово-экономических отношений. Мы со своей стороны приложим все усилия", - добавил Пак Тхэ Сон.

Володин согласился с предложением коллеги из КНДР сделать контакты по линии парламентов регулярными. По его словам, было бы правильно продумать вопросы, связанные с обсуждением в рамках профильных комитетов тех тем, которые волнуют Москву и Пхеньян, чтобы приступить к конкретной работе, направленной на результат и законодательное обеспечение решений, принятых на уровне глав государств.

Спикер Госдумы подчеркнул, что отношения между странами "должны строиться на принципах взаимного уважения, невмешательства в суверенные дела других государств". "Должны быть единые подходы и отсутствовать двойные стандарты в выстраивании отношений", - добавил он.

Безопасность на Корейском полуострове

Пак Тхэ Сон заявил, что власти КНДР заинтересованы в продолжении тесного взаимодействия с Россией в вопросах безопасности на Корейском полуострове.

"Наша неизменная позиция состоит в том, чтобы положить конец угрозам войны на Корейском полуострове и далее открывать широкий путь миру и процветанию на полуострове. Мы в дальнейшем в целях защиты мира и безопасности на Корейском полуострове и в нашем регионе будем идти рука об руку с нашими российскими друзьями и другими миролюбивыми силами всего мира", - сказал он.