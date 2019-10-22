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СМИ: Асад встретился с военнослужащими на передовой линии в Идлибе

По данным агентства SANA, президент Сирии находится в населенном пункте Эль-Хабит, где размещен один из гарнизонов армии республики

ТАСС, 22 октября. Президент Сирии Башар Асад прибыл на передовую линию расположения войск в провинции Идлиб для встречи с военнослужащими. Об этом во вторник сообщает агентство SANA.

По его информации, сирийский лидер находится в населенном пункте Эль-Хабит, где размещен один из гарнизонов сирийской армии.

Агентство на своем сайте опубликовало фотографию, на которой запечатлен Асад, общающийся с военными.

Между тем SANA сообщает, что сирийская армия продолжает брать под контроль населенные пункты в северо-восточной провинции Хасеке в предместьях города Телль-Тамер. Также армия развертывает позиции на трассе Хасеке - Алеппо.

Поездка Асада на передовую проходит на фоне предстоящей во вторник встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. Они продолжат обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией. Также, как ожидается, будут подняты вопросы ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.

Теги
СирияАсад, Башар Хафез
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