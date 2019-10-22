СМИ: Асад встретился с военнослужащими на передовой линии в Идлибе

ТАСС, 22 октября. Президент Сирии Башар Асад прибыл на передовую линию расположения войск в провинции Идлиб для встречи с военнослужащими. Об этом во вторник сообщает агентство SANA.

По его информации, сирийский лидер находится в населенном пункте Эль-Хабит, где размещен один из гарнизонов сирийской армии.

Агентство на своем сайте опубликовало фотографию, на которой запечатлен Асад, общающийся с военными.