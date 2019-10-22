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Военная операция Турции на севере Сирии

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным в Сочи обстановку в Сирии

Стороны также затронут на переговорах двусторонние вопросы

АНКАРА, 22 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи заявил о намерениях обсудить с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние вопросы и региональные темы, в том числе обстановку в Сирии. Об этом он сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

"У нас будет возможность обсудить и двусторонние вопросы, и различные региональные темы. Мы обсудим Сирию. У нас с Россией единый подход к вопросу борьбы с терроризмом. Мы также поговорим про борьбу с "Силами народной самообороны" на территориях, которые находятся под контролем режима [президента Сирии Башара Асада]", - подчеркнул Эрдоган.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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