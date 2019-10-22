Асад заявил, что Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли и ее природные богатства

ТАСС, 22 октября. Президент Сирии Башар Асад обвинил Турцию в экспансионистских замыслах в отношении северных районов страны. Об этом, как сообщило агентство SANA, он заявил во вторник во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб.

"Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами", - цитирует агентство сирийского лидера.

Как подчеркнул Асад, для Сирии "одинаково важен каждый кусок ее земли, поэтому первостепенное значение имеет развитие военной обстановки".

"Мы говорили и продолжаем говорить, что битва в Идлибе имеет решающее значение и положит конец анархии и терроризму во всех районах Сирии", - сказал Асад, обращаясь к военнослужащим.