Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Асад заявил, что Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли и ее природные богатства

Президент Сирии добавил, что сражение за Идлиб является основой для борьбы с терроризмом и хаосом в республике

ТАСС, 22 октября. Президент Сирии Башар Асад обвинил Турцию в экспансионистских замыслах в отношении северных районов страны. Об этом, как сообщило агентство SANA, он заявил во вторник во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб.

"Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами", - цитирует агентство сирийского лидера.

Как подчеркнул Асад, для Сирии "одинаково важен каждый кусок ее земли, поэтому первостепенное значение имеет развитие военной обстановки".

"Мы говорили и продолжаем говорить, что битва в Идлибе имеет решающее значение и положит конец анархии и терроризму во всех районах Сирии", - сказал Асад, обращаясь к военнослужащим.

Теги
СирияАсад, Башар Хафез
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
СМИ: Турция не будет продлевать паузу в операции "Источник мира" в Сирии
По данным источника телеканала Habertürk, с 22:00 мск 22 октября армия Турции продолжит очистку местности от мин и будет расширять зону контроля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС