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Кризис на Украине

На Украине завели дело против чиновников времен Порошенко за фальсификацию деклараций

В течение 2017 года сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по указанию должностных лиц администрации Порошенко намеренно скрывали нарушения в декларациях чиновников

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Украинские правоохранители возбудили дело в отношении ряда чиновников времен президентства Петра Порошенко из-за фальсификации данных деклараций о доходах госслужащих. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, дело заведено по факту "совершения должностными лицами администрации [бывшего] президента Украины [Петра Порошенко] и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление властью или служебным положением" УК Украины, и передано для расследования детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, в течение 2017 года сотрудники НАПК по указанию должностных лиц администрации Порошенко намеренно скрывали нарушения в декларациях чиновников, а также отказались проводить проверки по их выявлению.

Система электронного декларирования на Украине была запущена с 1 сентября 2016 года, что являлось одним из ключевых условий для рассмотрения в ЕС вопроса о предоставлении стране безвизового режима. Все украинские чиновники и должностные с этого момента были обязаны оформлять декларации о доходах. Согласно украинскому законодательству, за указание недостоверных данных в декларации наступает уголовная ответственность.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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