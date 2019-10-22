Вице-премьер Грузии опровергла сообщения СМИ о подготовке встречи премьера с Путиным

ТБИЛИСИ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Грузии не ведут подготовку визита премьер-министра республики Георгия Гахарии в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом во вторник сообщила журналистам вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили.

"На данном этапе мы никакую встречу не готовим. Встреча Путина и Гахарии на данном этапе не рассматривается. Напомню, что мы - две страны, которые, несмотря на сложные отношения, являются соседями, и естественное взаимодействие, естественные отношения существуют исходя и из этого", - сказала Цкитишвили, добавив, что у диалога нет альтернативы.

Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" распространила информацию о том, что в ноябре готовится визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Москву.

Руководители Грузии и РФ не обменивались визитами на высшем уровне с 2008 года, после того как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. 26 сентября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это был первый контакт на высоком уровне после 2008 года. До сих пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера и замглавы МИД РФ.